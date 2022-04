Lekker fris op kantoor? Nog niet, maar bedrijven zetten de thermostaat wel een paar tikkies terug

De temperatuur in de kantoren van Arcadis is ‘aangenaam met een trui aan’. Maar dat gaat veranderen, waarschuwt woordvoerder Tim Preger alvast. Want bij het Arnhemse ingenieursbureau gaat de knop om. Nog best ingewikkeld, legt hij uit. Neem het kantoor in Arnhem waar 270 mensen werken: daar schijnt de zon op diverse afdelingen op diverse tijdstippen. ,,Als de thermostaat naar beneden gaat, kan het aan de ene kant ijskoud zijn en aan de andere kant te warm.” Lekker fris? Voorlopig nog niet. De ingenieurs gaan nu eerst onderzoeken wat de beste manier is om serieus energie te besparen.