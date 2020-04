Lekker weer of niet, het kost mij totaal geen moeite om binnen te blijven

video Totale paddenstoe­len­gek­te; forse file voor schape­voetjes, koningsoes­ter­zwam­men en eryngii

18:11 WIJCHEN - Een lange file stond er vrijdag vrijwel de hele dag richting paddenstoelengroothandel Banken Champignons in Wijchen. Met soms wel vijftig auto’s tegelijk stonden liefhebbers van tientallen kilometers ver weg in de rij om, misschien wel voor het eerst in hun leven, de meest exotische paddenstoelen op de kop te tikken.