Van mij mag Lelystad Airport zo snel mogelijk uitbreiden

Raad had graag geweten van verhuizing Marcouch naar Arnhem

9:13 ARNHEM - Het bericht in De Gelderlander dat burgemeester Ahmed Marcouch op 1 juni van Almere naar Arnhem verhuist, is niet goed gevallen bij CDA, SP en D66. De drie partijen hebben officiële, schriftelijke vragen aan Marcouch gesteld over de verhuizing.