Lelystad Airport wankelt, of het omvalt blijkt na de verkiezingen

Minister Cora van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) mikt nog op opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld in november volgend jaar. De aanvraag voor een natuurvergunning voor Lelystad Airport, een van de lastigste hobbels, ligt nu bij het ministerie van LNV. Naar verwachting komt er medio januari een Ontwerpbesluit, dan volgen nog zes weken voor zienswijzen.



Wanneer het definitieve besluit rond komt is onduidelijk. Maar als die vergunning er komt legt minister Van Nieuwenhuizen die bij alle andere informatie over het vliegveld: onder meer de milieu-impact en de Verkeersverdelingsregel - over verplaatsen van vluchten van Schiphol naar Lelystad. Die stapel gaat dan richting Tweede Kamer, voor een debat dat moet bepalen of Lelystad Airport in november open mag of niet.



Maar: de kans dat dat nog voor de Kamerverkiezingen half maart lukt, is - vanwege de beperkte tijd en duur van de procedures - onwaarschijnlijk klein. Dat betekent dat een finaal besluit over de verkiezingen heen moet worden getild. Het is nog maar zeer de vraag of er dan een regering zit die -net als de voorgaande vier- opening van Lelystad Airport- wil faciliteren en daar vervolgens een Kamermeerderheid voor te porren is.