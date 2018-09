Lelystad Airport: wat staat ons nog te wachten?

LELYSTAD - Het was deze zomer oorverdovend stil rondom Lelystad Airport. Achter de schermen is echter keihard doorgewerkt om de vakantieluchthaven gereed te maken voor een soepele opening in 2020. Waar staan we nu en wat staat ons de komende maanden in het airportdossier nog te wachten?

Bouw vakantieluchthaven

De bouw is in volle gang. Sterker nog: het meeste werk is al gedaan. De start- en landingsbaan is verlengd, de nieuwe terminal is vorige week casco opgeleverd, de verkeerstoren is verhoogd en voorzien van alle benodigde techniek. ,,We zijn nog bezig met het testen van de nieuwe baanverlichting en de terminal moet nog worden ingericht. Maar dat is het dan ook wel”, zegt woordvoerder Pauline Beumer van Lelystad Airport. ,,Eind van het jaar is alle infrastructuur gereed.”

De laagvliegroutes

De omstreden laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel worden momenteel door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) getest. ,,Er worden simulaties uitgevoerd waarbij verkeersleiders met het Lelystad verkeer oefenen op de aansluitroutes terwijl er ook Schiphol verkeer vliegt”, legt LVNL-woordvoerder Maj-Britt van Raalte uit. ,,Ook zijn er simulaties gedaan met het verkeer op de luchthaven en is geoefend in de flight simulator.” Zodra de vliegroutes volgens LVNL veilig zijn volgt een laatste toets door de toezichthouders: de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Zij beoordelen de vliegroutes op veiligheid en moeten ze definitief goedkeuren.

Het luchthavenbesluit

Het Luchthavenbesluit – waardoor Lelystad Airport straks wettelijk open mag – wordt aangepast. De oude uit 2015 voldeed niet meer nadat er fouten in het milieueffectrapport waren ontdekt. Het gewijzigde Luchthavenbesluit is bijna klaar. Burgers hebben de mogelijkheid hun mening te geven via een zienswijze. De minister moet alle zienswijzen bestuderen en uitleggen wat er met de opmerkingen, suggesties en kritieken is gedaan. Daarna gaat het Luchthavenbesluit naar de Raad van State die er een finaal oordeel over velt. Is dat oordeel positief dan mag de vakantieluchthaven in 2020 definitief open.

Volledig scherm Lelystad Airport in aanbouw. © Foto Freddy Schinkel

De airlines

Achter de schermen werkt Lelystad Airport aan het verleiden van airlines om naar de nieuwe vakantieluchthaven te komen. Onder meer met lage luchthaventarieven en de belofte van een snelle afhandeling van passagiers en bagage. Officieel zijn er nog geen deals gesloten. Probleem is dat er vanaf Lelystad alleen maatschappijen mogen vliegen die hun plek op Schiphol opgeven. Dat is een keiharde eis van de Tweede Kamer. Door goedkope vakantievluchten over te hevelen naar Flevoland ontstaat er op Schiphol weer ruimte voor groei van lucratievere vluchten naar andere continenten. Dat versterkt de concurrentiepositie van Schiphol.

De verkeersverdelingsregel

Om Lelystad met de ‘juiste’ maatschappijen te laten vollopen, heeft het kabinet de verkeersverdelingsregel gemaakt. In de oorspronkelijke versie werden maatschappijen gedwongen van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Daar stak de Europese Commissie een stokje voor, want dwang druist in tegen de regels van de vrije markt. Een afgezwakte versie van de verkeersverdelingsregel is in juli naar Brussel gestuurd. De Europese Commissie heeft zes maanden de tijd om de maatregel te beoordelen. Minister Cora van Nieuwenhuizen verwacht begin 2019 uitsluitsel te krijgen. Een cruciaal moment, want zet de Commissie het sein op rood, dan valt het bestaansrecht onder de vakantieluchthaven in Lelystad weg.

De politiek

Op politiek vlak belooft het vooralsnog geen ‘hete herfst’ te worden. In de Tweede Kamer staan er geen grote debatten over Lelystad Airport op de rol. ,,De rust daalt wat mij betreft weer neer”, zegt VVD-Kamerlid en Lelystad Airport-voorstander Remco Dijkstra. Ook fervent tegenstander Cem Lacin van de SP verwacht geen politiek vuurwerk. ,,Maar”, waarschuwt hij. ,,Dit dossier tekent zich door onverwachte ontwikkelingen…” Toch heeft minister Van Nieuwenhuizen wel iets uit te leggen. Tijdens de belevingsvlucht op 30 mei – toen met een Transavia toestel de toekomstige routes van Lelystad Airport werden gevlogen – zijn hogere geluidspieken gemeten dan in het milieueffectrapport staan vermeld. Van Nieuwenhuizen is om opheldering gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd. Volgens haar woordvoerster komt ze eind september met tekst en uitleg. ,,Dat zal niet gemakkelijk voor haar worden”, stelt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Het mer lijkt wéér niet te kloppen en dat is wel een probleem.”

Quote We zetten ons maximaal in om zoveel mogelijk verzet te creëren. Jaap Kloosterziel, Red de Veluwe

De protestbeweging