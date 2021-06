Lentse kerkklokken ‘s nachts uit na jarenlange discussie en intimidatie: ‘Er zijn mensen om verhuisd’

In een minuut of twintig kwam er een eind aan een discussie van jaren. Sinds begin deze maand zwijgen de kerkklokken van de Maria Geboortekerk Lent iedere avond na 21.30 uur, om de volgende ochtend om 07.00 uur weer te luiden. Een compromis is het, bereikt in een kort overleg tussen kerkbestuur en wijkraad, die opkomt voor wie de decibellen ’s nachts niet verdraagt.



Kerkklokken beieren en dat doen ze soms te luid of te lang. Tegen de achtergrond van ontkerkelijking en verstedelijking levert dat discussies op, of dat nu in Tilburg of in Millingen is.



Er zijn nu eenmaal grenzen in Nederland: je moet de Sint Steven kunnen heuren slaan (maar niet na negenen) en ook in Lent mag het wel wat minder. Ook omdat er normen voor zijn: in de nacht niet harder dan 60 dB(A), a.u.b.