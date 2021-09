Leo (73) werkt nog steeds en is van alle markten thuis: ‘Na vijf minuten praten werd ik controleur hondenbelasting’

De Rotterdammer werd door zijn vader gestimuleerd een opleiding tot boekhouder te volgen. Goudswaard: ,,Hij wilde dat zijn zonen geen arbeider werden, maar een pak met stropdas gingen dragen. Ik werd boekhouder bij een Alfa Romeo-dealer. Later werd ik er verkoper en na twintig jaar besloot ik voor mezelf te beginnen.



In Hoofddorp kwam een dealerschap vrij, maar na drie jaar – het waren slechte tijden – moest ik stoppen. Toen strandde tot overmaat van ramp mijn huwelijk. Ik was een jaar of 55.



,,Omdat ik niks te doen had, ging ik koffie drinken in de Rotterdamse haven. Daar kwam op een dag iemand naar me toe met de vraag of ik bij hem wilde komen werken. Na vijf minuten praten werd ik controleur hondenbelasting. Samen bouwden we het bedrijf op tot marktleider in Nederland. We hadden honderd man in dienst. Ik reisde het hele land door. Mijn huidige vrouw ontmoette ik tijdens een lunch in Den Bosch. Ze woonde in Wijchen en ik trok bij haar in.”