Leraar gaf klas antwoorden examen

ZWOLLE - Volgens scholengemeenschap De Waerdenborch zegde een leraar Nederlands in 2016 leerlingen antwoorden voor op het schoolexamen dat nog moest volgen. De leraar kreeg een berisping en stapte daarop naar de rechter. De school is echter onverbiddelijk. ,,Hierop staan zware sancties."

Gistermiddag zaten de school en de leraar tegenover elkaar bij de bestuursrechter in Zwolle. De schoolleiding kwam er via een gezakte leerling achter dat de leraar in 2016 in een klas examenvragen had voorgezegd.

Dat blijkt volgens de school (met vestigingen in Holten en Goor) ook duidelijk uit een bandopname van de les. 'Nou, dat is weer twee punten erbij', hoorde de raadsman van de school de leraar zeggen na een vraag behandeld te hebben. 'Goh wat gek, dit staat niet in de boekenlijst maar er is wel een vraag over in het schriftelijk examen', zou de leraar ook gezegd hebben. ,,Dan ga je willens en wetens diep de fout in'', aldus concludeerde de advocaat.

Hoger

De cijfers van de leerlingen van de betrokken klas voor dit schoolexamen literatuur waren hoger dan gemiddeld. Er zijn grote overeenkomsten tussen de antwoorden die hij in de les gaf en die op het examen gegeven zijn. ,,Je kunt ze bijna 1 op 1 naast elkaar leggen", zei de rechter.

De leraar zelf was mistig over zijn rol in deze kwestie. Hij gaf niet toe dat hij in de fout was gegaan, maar ontkende het ook niet glashard. Volgens de leraar was er sprake van een 'database' waar de school gebruik van maakt. Daarin staan standaardvragen. De leerlingen 'krijgen altijd aanwijzingen op welke delen van de lesstof zij zich moeten concentreren', aldus de leraar.

De hogere cijfers van de klas zouden te verklaren zijn door het vakkenpakket van de scholieren. ,,Dit waren leerlingen met meer affiniteit met literatuur'', aldus meldde de raadsvrouw van de leraar.

Vluchtig

Had de docent de examenvragen dan van tevoren ingezien, was de volgende vraag. ,,Nee'', zei hij eerst. ,,Nou ja, heel vluchtig doorgenomen dan.'' Het was een hectische tijd voor de leraar toen, mede door het overlijden van een familielid. Hij leed mogelijk toen al aan een burn-out maar wilde de school niet in de steek laten.

De Waerdenborch tilt zwaar aan het vergrijp. ,,Dit raakt het hart van de school. Die kan zich geen enkele smet veroorloven als het gaat over het afnemen van examens", zei de advocaat van de school.

Het voorval werd gemeld bij de Onderwijsinspectie die het verder uiteindelijk aan de school overliet. De schriftelijke berisping is de lichtste maatregel die de school op kan leggen. Maar de vraag is of de school het zo juist heeft aangepakt.

Zowel de leraar als de schoolleiding zijn gescheiden van elkaar gehoord. De leraar kreeg niets te horen over het verhoor van de schoolleiding en dat is een doodzonde, zei de bestuursrechter. Want zo heeft de leraar onvoldoende de kans gehad zich te verweren.

Besluit