Letsch met Vitesse op bezoek bij het grote Anderlecht: ‘De geschiedenis telt niet’

BRUSSEL - Vitesse wil donderdagavond in de Europese hoofdstad de basis leggen voor een seizoen vol met internationaal voetbal. De Arnhemse eredivisionist speelt in Brussel tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League. Daarin staat een plek in de groepsfase én 3 miljoen euro op het spel. ,,De geschiedenis telt nu niet.”

Vanaf de tribunes kun je het gras ruiken. Het Lotto Park in Brussel is een oude paars-witte voetbaltempel. De buitenkant kan inmiddels wel een opknapbeurt gebruiken, maar hier, op dit veld, heeft Anderlecht de roemrijke geschiedenis vormgegeven. Met 34 landstitels en vijf Europese bekers is de club de succesvolste van België.

,,Anderlecht heeft een grote historie, wij beseffen ook heel goed waar wij ons nu bevinden”, sprak trainer Thomas Letsch van Vitesse gisteren tijdens de persconferentie in de kelder van het stadion. ,,Maar de geschiedenis telt niet tijdens de wedstrijd.”

Zoals ook het verleden van trainer Vincent Kompany van Anderlecht er niet toe doet, stelde Letsch. ,,Ik vind het een eer om het tegen hem op te nemen. Hij was een geweldige speler.” Met een lach: ,,Ik zal moeten accepteren dat hij een betere voetballer was dan ik. Maar zijn carrière is tijdens de wedstrijd helemaal niet interessant.”

Vitesse in het stadion van Anderlecht

Het seizoen kleur geven

Na de zege in Dublin op Dundalk (1-2) wil Vitesse in de Belgische multiculturele metropool het seizoen kleur geven. Het moet een jaar vol internationaal voetbal worden. Verslaan de Arnhemmers Anderlecht over twee duels, dan speelt de club zes groepswedstrijden in de Conference League. ,,We zijn heel blij dat we hier zijn, maar we willen nog naar meer plekken in Europa.”

Die missie is zeker niet kansloos. Anderlecht mag dan een aansprekende naam zijn, de club is de afgelopen jaren in verval geraakt. ,,Er staat nog altijd een sterke ploeg”, zei Letsch. ,,Zowel individueel gezien als qua team. Maar we hebben ze goed geanalyseerd en weten wat we moeten doen.”

De Duitser heeft Vitesse de afgelopen weken zien groeien. Daardoor kijkt hij met vertrouwen uit naar de confrontatie met Anderlecht. ,,In de voorbereiding hebben we geen goede resultaten geboekt, maar ik zie elke wedstrijd verbetering. Tot nu toe hebben we nog geen officieel duel verloren (twee zeges, een gelijkspel, red.). Alle wedstrijden waren close, moesten we vechten. Dat zal nu weer moeten. Maar het gaat niet om mooi voetbal, alleen het resultaat telt.”

Volledig scherm © BELGA

Transferperikelen

Bij Vitesse is — zoals bij veel clubs — ook de transfermarkt nog een factor van belang. Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, beiden fit genoeg om te spelen tegen Anderlecht, hebben hun vertrekwens al meerdere malen uitgesproken. Voor de geblesseerde Danilho Doekhi heeft Dinamo Zagreb zich inmiddels officieel gemeld. De Kroatische topclub zou zo’n 2 miljoen euro willen betalen voor de kersverse aanvoerder.

,,Als coach zie ik Danilho natuurlijk het liefste blijven, in elk geval zolang ik trainer ben hier”, reageerde Letsch met een glimlach. ,,Het is logisch dat er voor spelers met de kwaliteiten van Doekhi interesse is. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Transfernieuws- en geruchten zullen blijven, totdat de markt over veertien dagen is gesloten is.”

De coach stelde dat hij aan geen enkele speler merkt dat die bezig is met een transfer. ,,Kijk in wat voor een stadion we zitten. Wat voor een belangrijk duel we spelen. Natuurlijk is het geen enkel probleem om de focus te houden op de wedstrijden.”

Volledig scherm Riechedly Bazoer © BELGA