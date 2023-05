Letta en Wim durven niet meer de achtertuin in • Prins Louis (5) steelt de show

LETTA EN WIM DURVEN NIET MEER IN ACHTERTUIN | Het hulpbehoevende echtpaar Letta en Wim Kleijn durft niet meer in de achtertuin van hun appartementencomplex (elf verdiepingen) in de ‘Bijlmer van Velp’ te zitten. Het is te onveilig. Bovenburen gooien van alles naar beneden, zoals bierflesjes, een stalen pijp en een lat met roestige spijkers. ‘Als dit zo doorgaat, dan gaan mijn ouders daaraan onderdoor’

CHARLES GEKROOND ALS KONING | Vandaag is de grote dag voor de Britse koning Charles: in Londen is hij officieel gekroond tot koning Charles III. Deze nu al gedenkwaardige dag wordt wereldwijd via de media gevolgd door miljarden mensen en in Londen zijn staan honderdduizenden ‘gewone’ toeschouwers langs de route. Prins Harry was ook aanwezig en werd lachend gezien, Meghan bleef thuis bij hun jarige zoontje. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig, al moesten ze genoegen nemen met bescheiden plekje.

PRINS LOUIS (5) STEELT DE SHOW | Het Britse prinsje Louis (5), het jongste kind van prins William en prinses Kate, heeft zaterdag voor hilariteit gezorgd bij de kroning van zijn opa Charles. Tijdens het overwegend plechtige evenement zorgde hij voor ontwapenende momenten met een heel arsenaal aan geanimeerde gezichtsuitdrukkingen.

AD (90) EN PAARD MAGGIE GEK OP PIRATES OF THE CARIBBEAN | Ad van Mildert uit Huissen is blind en rolstoelafhankelijk, maar geniet iedere week van een rondje rijden op zijn geliefde paard Maggie. ,,Ik heb een beperking, maar dat hoeft geen beperking te zijn”, luidt zijn boodschap aan de wereld op zijn 90ste verjaardag na afloop van een vrolijk drafje onder begeleiding bij de paardrijschool Bio Manege van Bio Vakantie Oord in Arnhem.

SLAPELOZE NACHTEN DOOR WARMTEPOMP | Haar gloednieuwe appartement bezorgt Derya Caliskan vooral veel kopzorgen. De 33-jarige heeft in het eerste jaar dat ze er woont vaker een monteur over de vloer gehad dan haar lief is. Vooral de warmtepomp bezorgt haar slapeloze nachten. Ze is niet de enige. Meerdere buren sloegen steil achterover van het verbruik van hun ‘energiezuinige’ woning.

TIENTALLEN SCHOLEN STAAN IN VIEZE LUCHT | Tientallen scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen in de regio zijn op de verkeerde plek gebouwd. Ze staan te dicht bij een drukke weg, de impact van de uitlaatgassen is te groot. Dat kan tot longziekten leiden. Toch laten gemeenten wel woningen bouwen op dit soort plekken. ‘Zomers kunnen we de ramen niet openzetten’

ZIEKENHUIS WIL ZWANGERE VROUW NIET HELPEN | Na een heftige woordenwisseling in de wachtkamer van de polikliniek gynaecologie weigert het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg een zwangere vrouw verder te begeleiden. De vrouw, die voor de negende keer zwanger is, eist in een kort geding wel gewoon een behandeling en krijgt gelijk.

DOODZIEKE SHARON WAS WISSELENDE ZORGVERLENERS BEU | Ze is doodziek, ligt 20 uur per dag gestrekt en denkt serieus na over het einde. Sharon (32) hoopt de regie over haar leven te houden en wil niet langer wisselende zorgverleners aan haar bed. Ze bedacht én vond een oplossing, om zo haar leven draaglijker te maken.

MASSALE KNOKPARTIJ | Na een vechtpartij op de Stadsbrink in Wageningen zijn vrijdagavond twaalf verdachten aangehouden. Een minderjarige jongeman uit Duiven raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht om daar te worden behandeld.

KIP SLACHTEN IN RESTAURANT | Zelf je kip slachten voor je kip gaat eten. Vanaf vrijdag kunnen restaurantgasten in Schaarsbergen meemaken hoe dat is. Voor het restaurant de deuren opent, maakt verslaggever Babs van Elst het slachtproces al mee. ,,Ik ga het gewoon doen.”