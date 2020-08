Leven op 1,5 meter, houden we dat nog vol? ‘We volgen heel erg het gedrag van anderen’

Dat juist thuis veel besmettingen zijn en niet in de horeca, is niet vreemd. Juist op het terras of in de winkel zijn we wél geneigd ons aan alle coronaregels te houden.



,,We volgen heel erg het gedrag van anderen. Dus als iedereen zich op een terras aan de regels houdt, zijn mensen zelf geneigd dat ook te doen’’, zegt gedragspsycholoog Suzie Geurtsen van D&B uit Nijmegen.



,,Een groot deel van ons gedrag verloopt ook onbewust. Als ons brein continu herinnerd wordt aan het virus, door pompjes met gel en door bordjes, zul je je ook sneller aanpassen. Als je thuis bent in je eigen veilige omgeving ervaar je minder risico en dus vervallen we automatisch in oud gedrag. Dat doen we dus niet altijd bewust, maar dat gebeurt wel.’’