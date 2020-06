Levensgevaarlijk: jongeren bekogelen lesauto uit Almelo vanaf viaduct

De leerling van de rijschoolhouder reed op dat moment met 100 kilometer per uur over de Oosterweilandweg van Vriezenveen naar Almelo. „Wat het risico op een ongeluk nog groter maakte”, reageert de docent.

Videobeelden van incident

De rijschoolhouder heeft tevens videobeelden van het incident op de pagina geplaatst, in de hoop dat de drie of hun ouders de beelden zien. In het bericht worden ook de politie Twenterand en Almelo op de gebeurtenis geattendeerd, maar of er aangifte is gedaan, is niet bekend.