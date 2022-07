Levensgevaarlijke afvaldumpingen van boeren zorgen nog steeds voor problemen op A1, A28 en A50

Doorbraak in gruwelijke moordzaak Herman Rouwen­horst nabij? ‘We moeten geduld hebben’

Een mogelijke opening in de moordzaak rond Herman Rouwenhorst (55) is voorlopig uitgesteld. Kroongetuige Mary N. schermt met belastende details over de dood van de Apeldoorner in Kenia, maar zijn vrouw en hoofdverdachte Riziki C. krijgt meer tijd om zich op die verklaring voor te bereiden. Dochter Suwanna houdt vanuit Nederland vertrouwen in een goede afloop.

27 juli