Levensgevaarlijke granaat: nietsvermoedend ouder stel nam explosief mee in kofferbak

DE LUTTE/ ENSCHEDE - De levensgevaarlijke granaat waar de politie sinds gistermiddag naar op zoek was , lag in de tuin achter een woning in Enschede. Het projectiel bleek meegenomen door een ouder stel uit Enschede. De twee wisten niet dat het explosief op scherp stond.

De granaat was vrijdagmiddag door een inwoner uit De Lutte op een bankje gelegd aan de Duivendalweg, buiten het dorp. De man was naar huis gegaan en had vanaf daar de politie gebeld. Toen een bomexpert van de politie een uur later bij het bankje arriveerde, was de granaat verdwenen.

De nietsvermoedende wandelaars hadden de granaat in de kofferbak van hun auto mee naar huis genomen. Een gevaarlijke actie, aangezien de politie vrijdagavond bekend maakte dat de granaat bij trilling zou kunnen ontploffen. Die is daar zaterdagochtend door de Explosieven Opruimingsdienst afgehaald en wordt in de loop van de dag op de vliegbasis Twente onschadelijk gemaakt.

Frans explosief

Een specialist van de Explosieve Opruimingsdienst stelde aan de hand van de foto vast, dat het om een stuk munitie ging dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Franse leger in gebruik was. Waarschijnlijk is de granaat door de Duitsers buit gemaakt en gebruikt voor de luchtafweer in Twente. Bij ontploffing zouden scherven tot op een afstand van 70 meter in het rond vliegen, zo waarschuwde politiewoordvoerster Chantal Westerhoff vrijdagavond.