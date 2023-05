Levering van F-16’s brengt volgende stap wel eng dichtbij

De regering van het Verenigd Koninkrijk liet deze week weten samen met ons land te werken aan een zogeheten straaljagercoalitie: zorgen dat Oekraïne F-16’s krijgt en dat er piloten getraind worden om erin te vliegen. Daarmee zou de Oekraïense president Zelensky eindelijk zicht krijgen op zijn zo vurig gewenste gevechtsvliegtuigen. Die zijn volgens hem nodig om zijn land te beschermen tegen de Russische agressie.

Volgens ons kabinet is het nog lang niet zo ver, maar eerder zei premier Rutte dat F-16’s ‘geen taboe’ waren. Maar het is niet zo dat er hangars vol vliegtuigen klaar staan die we kunnen weggeven. En dan is er nog de opstelling van de Amerikanen. President Biden heeft meermaals gezegd geen F-16’s te willen leveren. Hij is bang Rusland onnodig te provoceren en zonder zijn toestemming gaan er géén F-16’s naar Oekraïne.

Telkens schuift de rode lijn die we niet over willen een stukje op

Inderdaad wordt wel erg lichtzinnig door de Britten geschermd met een straaljagercoalitie. Elke keer gaat het Westen een stapje verder in de hulp aan Oekraïne en daarmee de betrokkenheid bij de oorlog. Telkens schuift de rode lijn die we niet over willen een stukje op. Daarmee komt de absolute lijn die we nooit over mogen, het leveren van troepen, wel akelig dichtbij. En een directe oorlog met Rusland moet ten koste van alles vermeden worden.

Extra hulp nodig

Maar dat het kabinet achter de schermen serieus zoekt naar een oplossing om meer te doen om Oekraïne te steunen, is volkomen terecht. Na de tanks en raketten zijn er weinig argumenten over om niet ook over straaljagers na te denken.

Extra hulp is nodig. Oekraïne kan niet overleven zonder. Steden worden er dagelijks gebombardeerd. De overwinning daar is ook cruciaal voor de rest van Europa. Maar voordat we te veel beloven, moet eerst de vraag beantwoord worden waarmee het land het meest is geholpen. Amerikaanse militaire deskundigen beweren dat de F-16 geen partij is voor het Russische afweergeschut en weinig kan uitrichten. Als dat klopt, is Oekraïne beter geholpen met andere wapens.

