Lezersoproep: Koopt u bij de HEMA?

De hijskraan was al besteld, maar de onbewaakte overweg blijft nog open

17:06 LUNTEREN/ ARNHEM - Een bewoner heeft woensdag in kort geding voorkomen dat Prorail per direct de onbewaakte spoorwegovergang ‘Zandkamp’ in Lunteren afsluit. De overweg is onderdeel van de Valleilijn tussen Ede en Amersfoort.