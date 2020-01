Lezersoproep: Sta je op het punt om naar Australië af te reizen? Wat doe je: omboeken of toch gaan?

VIDEO Ruimen van duizenden dieren tijdens mkz-cri­sis in Kootwijker­broek was terecht

15:03 De Staat heeft in 2001 terecht 60.000 dieren laten ruimen op 246 boerderijen in Kootwijkerbroek tijdens de uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ). Dat oordeelde de hoogste economische rechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, vandaag in een zaak die was aangespannen door de boeren uit het Gelderse dorp.