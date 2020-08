Lichaam gevonden in het water in Apeldoorn, onduidelijk of het om vermiste Dennis gaat

Politie rukt uit voor nachtelij­ke ‘steekpar­tij’ in Nijmegen-Noord

8:00 OOSTERHOUT (Nijmegen) - Kort voor middernacht zaterdagavond is de politie na de melding van een steekpartij met meerdere eenheden uitgerukt naar de Weefgewichtstraat in Nijmegen-Noord. Op straat in Oosterhout trof de politie verschillende mensen aan die stevige ruzie hadden.