Lichaam gevonden in IJssel nabij Zutphen

De politie te water kwam in actie na een melding van Rijkswaterstaat. Over de identiteit en doodsoorzaak kan de politie voorlopig nog niets zeggen. ,,De eerste prioriteit was om het lichaam te bergen”, laat politiewoordvoerder Frank Brouwer weten. ,,De volgende stap is het achterhalen van de identiteit en de doodsoorzaak. Hoelang dit gaat duren, is niet te zeggen. De ervaring leert dat dit soms wel een week kan duren.”