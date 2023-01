Lichaam gevonden op straat in Deventer: politie doet onderzoek

Rond half acht is er na een melding een overleden persoon gevonden ter hoogte van Het Vlier in Deventer, een straat in de wijk Borgele aan de noordzijde van de stad. Buiten dat de politie onderzoekt wie het is en hoe de persoon is overleden wil de politie er nog niets over kwijt.

Het lichaam is gevonden langs Het Vlier, tussen de Nettelhorst en Bredenhorst, op zo'n 300 meter afstand van het scholengemeenschap Etty Hillesum Lyceum- Het Vlier. Een drone hangt er ook in de omgeving in de lucht. In het door de politie afgezette gebied ligt ook een donkere scooter. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen wat er wel of niet mee te maken heeft. We houden alle scenario's nog open’’, aldus politiewoordvoerder Simone van Dijk.