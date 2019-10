Lichaam van hockeyvader Sacco Tange gevonden in Brabants bos

Groot onderzoek Sonsbeek­park Arnhem draait om mogelijke belaging tienermeis­je

17:12 ARNHEM - Een meisje van middelbare schoolleeftijd is mogelijk het slachtoffer geworden van belaging in Park Sonsbeek. De politie zoekt de jongen die haar in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk heeft lastig gevallen. Dat verklaart het langdurig onderzoek dat de politie afgelopen weekend deed in het park.