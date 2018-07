Lid worden van sportclub geeft te veel verplichtingen

Meer windmolens langs A15? Dat bepalen de vleermui­zen

7:30 ANGEREN - Fietsers over het Goudsbloempad is het al opgevallen, een metershoge mast bij Angeren. Die blijkt de soorten, hoeveelheid, activiteit en de frequentie van vleermuizen te meten. Om te kunnen bepalen of de komst van windmolens schadelijk is voor de zoogdieren.