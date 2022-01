Liefde in de vaccinatiehal: Max (41) viel als een blok voor zijn prikster (en nu is hij op zoek naar haar)

Max, wat gebeurde er zaterdag?

,,Ik kwam aan in het prikhokje en trof een vriendelijke dame met rood, krullend haar in een staartje. Het was heel gezellig in de drie minuten dat ik daar zat. Ze moest lachen om mijn slechte grappen en ze liet haar naald vallen. Later bleef ik denken: dat was écht een leuk en vlot gesprek, ik zou haar nog wel eens willen zien. Zondagavond plaatste ik voor de grap een berichtje op Twitter met de vraag of er misschien een GGDaten-app bestaat, haha. Een leuk bericht tussen al het sombere nieuws van deze weken.’’