Liegen als Halbe Zijlstra is een doodzonde voor een politicus

jouw meningMinister Halbe Zijlstra beweerde maandenlang dat hij in 2006 Poetin had horen spreken over over zijn ambities voor Groot Rusland. Zijlstra zou erbij geweest zijn toen de Russische president het daarover had in diens buitenverblijf. De VVD-minister gaf maandag toe dat hij daar helemaal niet bij was, maar dat hij het verhaal had gehoord van iemand anders. Hij loog om deze persoon te beschermen, zo stelt Zijlstra.