Liegen tegen journalisten is liegen tegen je inwoners

Die vraag kregen we van enkele lezers naar aanleiding van de artikelen die we publiceerden over de wijze waarop Buren was omgegaan met de komst van een groep asielzoekers naar die gemeente. Die komst was niet zonder slag of stoot gegaan. Op enig moment, vlak voordat de eerste vluchtelingen zouden arriveren, ging het verhaal de ronde dat boze dorpsbewoners een bus alleenstaande vluchtelingen wilden tegenhouden. De burgemeester van Buren sprak haar afschuw daarover uit.



Wat was daar nou echt gebeurd? Met die vraag ging onze journalist aan de slag. Hij vroeg alle communicatie en documenten over de zaak op. De gemeente Buren kwam over de brug en deelde allerlei appjes en mails die waren verstuurd. Fideel en ogenschijnlijk transparant natuurlijk, maar wat opviel: er waren ook passages zwartgelakt.



Al vrij snel bleek dat die teksten gewoon te lezen waren. En dat er saillante informatie stond, namelijk dat de gemeente zélf vanwege de spanningen een bus met alleenstaande, mannelijke asielzoekers had tegengehouden. Althans, dat ze daar overleg over hadden.