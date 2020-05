Liesbeth kan 6000 euro krijgen, maar wil niet weg uit haar sloopwoning: ‘De rest was snel vertrokken’

Engel van de A2 kwam, redde een leven, en ging: ‘Wat zou ik graag weten hoe het met hem gaat’

11:41 CULEMBORG - Een anonieme heldendaad langs de A2. Twee passanten redden een man uit een auto die op de kop in het water is beland. Marcin was een van hen: ,,Wat zou ik graag weten hoe het met die man gaat.’’