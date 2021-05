Liever een lichte achterstand dan langere lesdagen

Dé nieuwe hobby in coronatijd is levensge­vaar­lijk: ‘Kleintjes kunnen je ledematen eraf rukken’

9 mei De coronacrisis bezorgt de Explosieven Opruimings Dienst handenvol extra werk. Veel mensen ontdekken het afspeuren van de bodem met een metaaldetector als nieuwe hobby. Niet zonder gevaar: de EOD heeft per week 70 meldingen van detector-amateurs die explosieven vinden, tegenover 25 per week in voorgaande jaren. Dit jaar is de EOD 25 keer met spoed uitgerukt omdat de situatie als zeer gevaarlijk werd beschouwd.