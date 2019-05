Liever schrijft Sinan niet over politici, maar Marietje is de uitzondering

Sinan Can ontmoetJournalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn wijk Bottendaal, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist over de hele wereld. Onderweg ontmoet hij mensen. Deze week schrijft hij over Marietje Schaake, die hem in verwarring brengt.