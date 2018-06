Lijk of pop? Met een drone weet je het in 10 minuten

VideoAPELDOORN - Er wordt een lijk gevonden. Forensische experts van de politie gaan er uiterst voorzichtig op af om alle sporen te behouden. Het kan wel anderhalf uur duren voor ze bij het lichaam zijn. Is er een drone in de buurt? Dan weten agenten binnen tien minuten dat het 'lijk' dit keer een pop is.