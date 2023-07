Lina (14) gaat al twee jaar niet naar school • Wie dumpte kat Pleun?

PROEF CBR: KASTJE IN AUTO OM SCHEURGEDRAG WEGPIRATEN ‘AF TE REMMEN’ | Hoe zorg je ervoor dat wegpiraten stoppen met hun asociale scheurgedrag? Mogelijk kan dat in de toekomst met een verplicht kastje in de auto dat het rijgedrag vastlegt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) start daarom een proef.

‘THIJS RÖMER VROEG OM NAAKTFOTO'S EN STUURDE DICKPICS’ | Acteur Thijs Römer en iedereen om hem heen zeggen liever niks over de pijnlijke rechtszaak die hij dinsdag moet ondergaan: hij zou zich ‘seksueel grensoverschrijdend’ hebben gedragen tegenover drie toen nog minderjarige meisjes. Wat deed hij precies? En hoe slecht ziet het eruit voor hem?

DROOMWENS VAN ONGENEESLIJK ZIEKE TOM KOMT UIT OP ZWARTE CROSS | Tom (32) is ziek. Ongeneeslijk ziek. Daarom wil hij van élke dag zo veel mogelijk genieten. Hij hoopte daarom ook dat zijn droomwens uit zou komen op de Zwarte Cross. En óf die is uitgekomen.

CODE GEEL VOOR DEEL VAN HET LAND | Het KNMI heeft de waarschuwing voor noodweer voor maandagmiddag uitgebreid naar het zuidoosten van het land. Maandagochtend gaf het weerinstituut al code geel af voor de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Dat geldt dan ook voor Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

DANNY DEED EEN MAAND GELEDEN EEN ZELFMOORDPOGING | Danny Hulst (33) uit Enschede deed een zelfmoordpoging. Nu, een maand later, deelt hij samen met zus Monica Prigge-Hulst zijn verhaal. Wat als iemand van wie je zielsveel houdt het leven niet meer ziet zitten? „Danny, wat ben je aan het doen? Praat met me!”

VRIENDEN STAAN JAAR LATER STIL BIJ OMGEKOMEN NIELS | Een jaar geleden werd Niels Groothuijse (20) na een avond Vierdaagsefeesten doodgereden op de Rijksweg bij zijn woonplaats Beek. Zondag werd op zijn hangplek, bij zijn bank, een boek aangeboden aan zijn ouders, gemaakt door familie en vrienden.

MARCOUCH HAKT KNOOP DOOR IN ‘TERRASSOAP’ | Arnhems nieuwste horecagelegenheid Flor Fina op de Korenmarkt mag met onmiddellijke ingang een terras buitenzetten. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem besloten.

VERSTANDELIJK BEPERKTE MAN VALT NA OVERLIJDEN ‘IN HET DIEPE’ EN STALKT ZORGBEMIDDELAAR | Het ging best goed met de verstandelijk beperkte man uit Arnhem (65). Hij kreeg een eigen woning en had een goede band met een zorgverlener, maar die overleed onverwachts. Zijn zorgbemiddelaar droeg hem over naar een andere instantie, maar daar ging het niet goed. De man ging de zorgbemiddelaar veelvuldig bellen en sprak haar voicemail in. Eerst nog vriendelijk, maar toen zij niet terugbelde boos. Hij schold haar uit en bedreigde haar kinderen.

RHODOS ZOU DROOMVAKANTIE WORDEN, DOOR BOSBRANDEN WIL RENUKA NAAR HUIS | Het zou een droomvakantie moeten worden, de eerste in vijf jaar. Door de hevige bosbranden op Rhodos ziet Renuka de Kunder (41) de trip waar zij en haar gezin zo naar uitkeken, in duigen vallen. ,,Het liefst pak ik nu het vliegtuig om naar huis te gaan.”

LINA (14) GAAT AL TWEE JAAR NIET NAAR SCHOOL EN KOMEND JAAR OOK NIET | Lina is 14 en zou net als al haar leeftijdgenoten onbezorgd moeten genieten van de zomer, maar dat is er bij de Dordtse tiener niet bij. Ze gaat al twee jaar niet naar school. Ook na de vakantie lijkt het er niet op dat ze ergens terecht kan, ook al strijdt haar moeder als een leeuw. ,,Het lijkt wel of iedereen bang is voor de verantwoordelijkheid.’’

GRAATMAGER, HONGERIG EN ZWANGER: WIE DUMPTE KAT PLEUN IN EEN WEILAND? | Haar lange haren in de klit en vol ontlasting. Gedumpt achter prikkelende bramenstruiken met de vieze kattenbak plus inhoud. Zo vonden voorbijgangers kat Pleun dinsdagavond in een weiland in Aalten. Alsof het niet erger kon, bleek het gedumpte beestje de volgende dag ook nog aan het bevallen van een dode kitten.