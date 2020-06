Lintjes alsnog uitgereikt op 3 juli

Hoe de uitreiking in zijn werk gaat, wordt per gemeente beoordeeld. Voor veel gedecoreerden is het een hele opluchting. Eerder melden betrokkenen aan deze krant dat ze langzaam ongeduldig werden. ‘We willen niet het risico lopen dat deze mensen niet meer onder ons zijn', vertelden zij halverwege mei.



De lintjesregen was dit jaar heel anders dan andere jaren. Burgemeesters lieten de gedecoreerden op afstand weten dat ze gehuldigd zouden worden. Via skype of telefoon. Maar er was geen fysieke uitreiking van de lintjes. Verschillende betrokkenen lieten weten dat veel gedecoreerden graag snel met het lintje op zouden willen lopen.