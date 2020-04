Lintjesdag: deze helden verdienen volgens jullie een lintje

Vanwege het coronavirus is het een vreemde Lintjesdag dit jaar. De lintjes zijn overal op afstand uitgereikt. In deze bizarre tijd zijn er misschien wel meer mensen dan normaal die een lintje verdienen. Vanwege mantelzorg, onvermoeibare inzet in het ziekenhuis, de politie of in het onderwijs. Of om tal van andere redenen.

Ook jullie dragen verschillende helden voor die in deze tijd meer dan ooit een lintje verdienen. Bekijk hieronder een selectie van de meest bijzondere.

‘Huisarts Edwin is mijn zorgheld’

Janet Voet wil haar huisarts Edwin Brugman uit Zevenaar in het zonnetje zetten. ‘Hij is absoluut mijn zorgheld en verdient een lintje. Ik werk al 10 jaar met veel plezier voor hem. Toen COVID-19 in Nederland kwam had hij zijn ‘strijdplan’ meteen klaar. De beste zorg voor al zijn patiënten blijven bieden en ondertussen zijn werknemers zoveel mogelijk beschermen.’

‘Dit betekent dat hij zelf, compleet beschermd, alle patiëntcontacten doet op de praktijk en aan huis . Daarnaast draait hij extra diensten op de huisartsenpost. Onder al deze moeilijke omstandigheden blijft hij opgewekt', schrijft ze erover.

Quote Zelf is mijn nichtje vorig jaar ziek geweest. Ze is gewoon een kanjer voor iedereen die hulp nodig heeft Bregina Laan

‘Mijn nichtje is gewoon een kanjer’

Hans Oosterhout uit Druten geeft zijn zus Hannie van de Hazelkamp - Oosterhout een lintje. ‘Haar man heeft een vorm van dementie. Ze heeft hem lang thuis verzorgd en zit nu in een woonvorm voor dementen. Door het coronavirus mag zij nu niet bij haar man zijn en dat is pijnlijk. Daarom deze onderscheiding’, schrijft hij erbij.

Bregina Laan uit Ede zet haar nichtje Rowan Laan in het zonnetje, die in de zorg werkt. ‘Zelf is ze vorig jaar ziek geweest. Ze is gewoon een kanjer voor iedereen die hulp nodig heeft.’

Volledig scherm Lintjes. Foto ter illustratie. © ANP

Lintje voor hardwerkende dochters

Ook de Lingewaardse Wim Straatman geeft het lintje aan zijn dochter, omdat zij in de zorg werkt. ‘Onze dochter Bo die in de zorg werkt verdient volgens ons, ouders en zus Rianda, een lintje. Als er een dag en nacht klaar staat voor ouderen en dementerende mensen, dan is het onze lieve schat.’

‘De week van 27 april heeft ze nachtdiensten aangenomen op een afdeling met corona besmette ouderen. Ze zegt tegen ons dat er bijna niemand te krijgen is, ‘dus ik moet dit doen’. Wij kunnen alleen maar zeggen dat ze ook besmet is met een virus: een gezond virus om vooral klaar te staan voor die mensen die haar zorg nodig hebben.’

De Wijchense Trudy Janssen geeft ook een lintje aan haar dochter. ‘Onze dochter Claudia met haar prachtige winkel in Domburg is nu keihard aan het werk om inkomsten te krijgen. Zij verdient een lintje!', schrijft ze erbij.

Quote Ik geef graag acht lintjes aan de cliënten waar ik voor mag werken. Ondanks het feit dat ze geen bezoek mogen ontvangen, slaan ze zich er erg goed doorheen Marjon Rhijnsburger

Zij delen meerdere lintjes uit

Sommige lezers delen ook meerdere lintjes uit. Een mooi gebaar komt bijvoorbeeld van Irma Conrad uit Berg en Dal. Zij vindt dat alle zorgverleners een lintje verdienen. ‘Omdat zij met volle overgave de zieken en bange patiënten hebben bij gestaan, toen hun dierbaren er niet bij mochten zijn. Omdat ze de overledenen hebben bij gestaan. En omdat dit ze nog lang zal bij blijven.’