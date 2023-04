Lintjesregen 2023: Tante Rikie, levensredder Marcel, maar ook deze mensen in jouw gemeente kregen een lintje

met kaartHet blijft spannend. Heeft meneer Jansen echt niet door waarom hij juist vandaag naar het gemeentehuis moet? En waarom is iedereen zo netjes gekleed? En toch hebben mensen het pas door als ze het lintje daadwerkelijk krijgen opgespeld. Hier vind je welke mensen in jouw gemeente vandaag Koninklijk zijn onderscheiden.

Deze mensen kregen een lintje. Zoek in de onderstaande tool op gemeente of naam van de persoon die is onderscheiden.

Lintje voor Tante Rikie

De bekende Tante Rikie is misschien wel de meest in het oog springende lintjesontvanger. Rikie Jansen (74) is al meer dan 25 jaar het boegbeeld van de Zwarte Cross. Dat deed ze op geheel eigen wijze. Ze is een groot voorvechtster van de Achterhoekse taal. Ze bezoekt regelmatig scholen om te vertellen over de regio en de taal. Ze mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Levensredder Marcel

Arnhemmer Marcel Lieferink (42) is er beduusd van. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft hem de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon opgespeld. Hij redde in januari zijn buurvrouw uit een brand in een woning in de Arnhemse wijk De Laar. ,,Ik vond mezelf geen held en vindt dat nog altijd niet”, reageert hij overdonderd. ,,Wat ik heb gedaan is vanzelfsprekend.”

Hoe werkt dat eigenlijk?

Je kunt worden voorgedragen voor een lintje als je je al lange tijd inzet voor de gemeenschap, bijvoorbeeld door actief te zijn in een vereniging. Die voordracht word bekeken door de gemeente en na goedkeuring doorgestuurd aan de Commissaris van de Koning. Als ook die positief oordeelt wordt het verzoek doorgestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden waar het Kapittel voor de Civiele Orden een eindadvies uitbrengt.

De verantwoordelijke minister neemt het eindadvies in ontvangt en beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor een benoeming bij Zijne Majesteit de Koning. En als het ook Zijne Majesteit heeft kunnen bekoren, dan reikt de burgemeester het lintje uit.

In de onderstaande kaart zie je hoe veel mensen in jouw gemeente vandaag een lintje hebben gekregen. Klik op een bol voor meer informatie.

