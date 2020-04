Lintjesregen in de regio: zij kregen vandaag een lintje

Kijk hieronder voor een overzicht per regio.

Negentien Arnhemmers verrast met lintje

In Arnhem kregen negentien inwoners een lintje van burgemeester Marcouch. Tonnie van den Herik bijvoorbeeld, die sinds 1985 vrijwilliger bij diverse projecten voor dak- en thuislozen in Arnhem. Ze wordt ook wel de ‘moeder van de daklozen’ genoemd.

En Nellie Markus, die haar huis verkocht om Creatieve Projecten Mexico te kunnen financieren en een sober leven leidt, zodat zij zo veel mogelijk van haar salaris aan de projecten kan schenken.

Ede is koploper in de Vallei

In de regio Vallei is Ede koploper in het aantal lintjes dat is uitgedeeld. Liefst 41 inwoners van de gemeente krijgen een lintje. Van hen wonen er 21 in de stad Ede.

Zoals Dingeman de Jong (63), die na de vuurwerkramp in Enschede op verzoek van de gemeente Enschede het Informatie Advies Centrum opzette en daar een van de drijvende krachten was. Verder was hij vrijwilliger bij Youth for Christ, de Gereformeerde Kerk Ede, de Protestantse gemeente Ede en tal van andere kerkelijke organisaties.

Volledig scherm Burgemeester René Verhulst van Ede belt met een van de Edenaren die een koninklijke onderscheiding krijgt. © Gemeente Ede

Feest voor 33 inwoners in de Liemers

De Liemers is twee Ridders en nog eens 31 gedecoreerden rijker. De burgemeesters hebben iedereen die een lintje heeft gekregen, zelf opgebeld om het goede nieuws door te geven. De meeste lintjes werden uitgedeeld in de gemeente Montferland.

Een van de ridders is Harm Kort uit Duiven. Hij wordt geëerd vanwege zijn inspanningen voor de metaalelektro-sector. Hij is onder andere adviseur en docent en helpt mee bij het opvullen van de personeelstekorten binnen de metaalindustrie.

Achterhoekse lintjesregen: 64 gedecoreerden

In de Achterhoek gingen de meeste lintjes naar inwoners van Winterswijk. Van de 64 lintjes waren er 16 in de gemeente Winterswijk. Voor Winterswijk is dat een recordaantal: twee werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Harry Meulenkamp bracht een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van leermethodieken voor kinderen met leerstagnaties en taalstoornissen. Ook John van Duren werd benoemd tot Ridder. In de afgelopen 37 jaar vervulde hij verschillende bestuurlijke functies.

Twee echtparen tegelijk onderscheiden in Rivierenland

Tiel heeft er sinds vandaag 16 Leden in de Orde van Oranje Nassau bij: van de scheidsrechter die niet van het veld te slaan is tot de corsovrijwilliger die nog net niet van fruit droomt. Ook bijzonder is dat twee echtparen een lintje kregen.

Eén daarvan is het echtpaar Hobé. De 76-jarige Wim Hobé was van 1979 tot dit jaar vrijwilliger bij de stichting Corsowagen Kerk-Avezaath. Hij hielp met de bouw van de wagen voor de jaarlijkse deelname aan het Tielse Fruitcorso.

Volledig scherm Burgemeester Hans Beenakker van Tiel feliciteerde dit jaar telefonisch de ontvangers van een lintje. © David Wolf

Betuwse lintjes: Tim Ruiling benoemd tot ridder

Voor Tim Ruiling (68) uit Elst was het helemaal een bijzondere dag. Eerst kreeg hij vrijdagmorgen tot zijn grote verrassing van minister van Defensie Ank Bijleveld te horen dat hij was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Even later belde burgemeester Patricia Roubos-Hoytink hem op om hem te feliciteren. Ruiling is initiatiefnemer van de Sunset March, een eerbetoon aan geallieerde militairen. Ook steekt hij vrije tijd in de Veteranensociëteit Overbetuwe. Daarnaast is hij voorzitter van het stembureau Overbetuwe. Ruiling is de enige Overbetuwenaar die door koning Willem Alexander is benoemd tot ridder.

Het regent lintjes in Maas en Waal

Ook in Maas en Waal zijn er tal van telefonische lintjes uitgedeeld. Zo is Floris Rutjes uit Wijchen benoemd tot ridder. Hij is hoogleraar synthetisch-organische chemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze tak van de chemie is de basis voor de chemische en farmaceutische industrie.

Ook Stef Spaan kreeg een lintje. Hij zet zich samen met zijn vrouw Bep al bijna 35 jaar in voor Atletiekvereniging Wijchen. Hij is jurylid, voert onderhoud uit aan het clubgebouw en helpt bij het organiseren van wedstrijden.