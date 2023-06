LIVE | Alarm in Arnhem na dubbele explosie in winkelcentrum Elderveld: ‘Hele flat schrok wakker’

Bijj eetcafé Diner ‘66, gelegen bij winkelcentrum Elderveld in Arnhem, ging een explosief af op de gevel. Daarbij is veel schade ontstaan. Ook bij een naastgelegen chinees restaurant Fong Sho is een explosief tot ontploffing gekomen. Daarbij is de toegangsdeur zwaar beschadigd.

De explosies vonden plaats vrijdagochtend omstreeks 3.45 uur. Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt en de omgeving is meteen volledig afgesloten. Het onderzoek is direct gestart. Daarbij is de politie op zoek gegaan naar mogelijk andere explosieven of verdachte pakketjes bij de ingang van het eetcafé of andere gebouwen.