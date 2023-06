LIVE | Auto slipt van de weg door gladheid • Gebied code oranje uitgebreid • Nieuwe buien onderweg

Wat is code oranje?

Bij code oranje is de kans op gevaarlijk of extreem weer groot. Daarbij is er meer kans op schade, letsel of veel overlast. ‘Dit kan heel lokaal zijn’, schrijft KNMI. Code oranje wordt afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. In geval van regen geldt dat de kans bestaat dat er meer dan 75 mm in 24 uur valt. Voor onweersbuien geldt dat ze gepaard gaan met zware windstoten (boven de 75 kilometer per uur) of lokaal veel neerslag (50 mm in een uur) of grote hagelstenen (groter dan 2 centimeter).