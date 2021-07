LIVE | Boeren maken zich op voor actie bij provinciehuis Arnhem, eerste trekkers op snelweg gespot

Politie waarschuwt boeren: ‘Niet met trekker de snelweg op’

6 juli Arnhem is morgen een van de hotspots van de boerenprotesten die worden gehouden door Farmers Defence Force (FDF). De politie Oost-Nederland is alert en houdt de acties morgen scherp in de gaten. Woordvoerder Henk Kremer zegt in een schriftelijke reactie: ‘We bereiden ons als politie voor op verschillende scenario's en we schalen op als de situatie daarom vraagt’.