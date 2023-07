Live Daags na de Tour | Regen en onweer bij wielerkoers: wedstrijden uitgesteld • Dit kost geletruidrager Vingegaard • Boxmeer stroomt langzaam vol

update | met video Zwarte Crossers rijden alcohol­fuik in, 29 bestuur­ders gepakt: politie noemt uitslag ‘schrikba­rend’

Campinggasten die maandag zijn vertrokken van de Zwarte Cross, zijn vlak na vertrek een alcoholfuik van de politie in gereden bij de Domme Aanleg bij Aalten. Dat mag overigens geen verrassing meer zijn, want deze controle is inmiddels verworden tot een jaarlijks terugkerend ritueel.