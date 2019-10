LIVE: Duizenden boeren bij RIVM, Defensie blokkeert straten met trucks

Lichaam vermoorde Albanees uit Afferden in losse stukken teruggevon­den in kanaal

9:27 AFFERDEN - De politie is er nog niet in geslaagd de moord op de Afferdense Albanees Festim Lato op te lossen. In het programma Opsporing Verzocht schakelde de politie dinsdagavond de hulp van het publiek in. Een nieuw luguber feit werd in de uitzending bekendgemaakt.