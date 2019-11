LIVE | Gemeente Apeldoorn voor de rechter om landelijke intocht met enkel roetveegpieten

40 maanden cel en tbs voor misbruiker van 24 kinderen in Alem

13:56 De 46-jarige Anthony B. is veroordeeld tot veertig maanden cel en tbs voor het misbruiken van 24 voornamelijk minderjarige slachtoffers in Alem. Het OM had vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. Ook moet de man schadevergoedingen betalen aan 15 slachtoffers. De te betalen bedragen variëren tussen de 750 en 6.200 euro.