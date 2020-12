LIVE | Her en der vuurwerk in de lucht, oud en nieuw verloopt redelijk rustig

De viering van oud en nieuw in de regio verloopt tot nu toe redelijk rustig, maar niet overal. Caravans in het buitengebied van Ede moeten het ontgelden en in Groesbeek kon de politie voorkomen dat een feest doorgang vond. In Tiel was het even onrustig. We houden je hier live op de hoogte van al het regionale nieuws rond de jaarwisseling.