LIVE: Het ov in de regio ligt plat, flinke drukte op snelwegen

Vier jongens door groep jongeren van mobiel beroofd in Sonsbeek­park

27 mei ARNHEM - Vier jongens zijn maandagavond in Sonsbeekpark in Arnhem rond 21.45 uur door zo'n acht mannen beroofd van hun mobiele telefoons. Onder bedreiging van een mes moesten de jongens behalve de telefoons ook een blauwe Vespa-scooter afstaan. De politie verspreidde dit bericht via Burgernet.