LIVE Jaarwisseling | Marcouch waarschuwt Arnhemmers, gooit wind vanavond roet in het eten?

Oud en nieuw LIVE | Grote vuurwerk­shows gaan niet door vanwege slecht weer, code geel in Noord-Hol­land en Friesland

In veel steden gaan de vuurwerkshows met oudjaar niet door vanwege het slechte weer. Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam is zaterdagmiddag geschrapt, op het Museumplein in Amsterdam is wel een show met licht en muziek en wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar, maar ook daar gaat geen vuurwerk de lucht in. De show met vuurwerk en drones in de A’DAM Toren is verplaatst naar maandag. Den Haag gelastte de show bij de Hofvijver af, en de traditionele vreugdevuren in de stad in Scheveningen en Duindorp zijn uit voorzorg al vrijdag ontstoken.

17:26