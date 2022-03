LIVE | Kijk mee hoe de schoorsteen van de Electrabel in Nijmegen wordt gesloopt met explosieven

Sinds een kleine honderd jaar wordt er op het terrein in Nijmegen-West energie opgewekt. De huidige kolencentrale werd in 1982 in gebruik genomen en leverde ruim dertig jaar voldoende vermogen om 585.000 doorsnee huishoudens van stroom te voorzien.



Een kleine tien jaar geleden is besloten dat de kolencentrale, net als vier andere in het land, niet meer van deze tijd is en het veld moet ruimen. Sinds 2015 wordt er al gesloopt op het terrein. Pas sinds vorig jaar leek het eindelijk een beetje te willen vlotten, toen in september voor het eerst met explosieven werd gewerkt. Hoewel het neerhalen van de rookgasontzwavelingsinstallatie vlekkeloos verliep, bleef het daarna opnieuw lang stil.



Zaterdag om 08.00 uur moet de markante schoorsteen eraan geloven. Om wat van de verloren tijd in te halen, gaat meteen ook een ander deel - het elektrostatisch filter - tegen de vlakte.