LIVE | Kort geding Moeke tegen Nijmegen: ‘Politie dreigde iedere 10 minuten iemand op te pakken als zaak niet zou sluiten’

Geen risico’s voor volksge­zond­heid door aswolk uit La Palma

10:39 Een aswolk vanuit La Palma die in de nacht van zaterdag op zondag over Nederland ging, heeft geen risico’s opgeleverd voor de volksgezondheid. De wolk lag erg hoog in de atmosfeer en daarnaast was het zwaveldioxide-niveau ervan relatief laag, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.