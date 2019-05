LIVE | Militairen Schaarsbergen voor de rechter voor aanranding, mishandeling en bedreiging

De incidenten zouden volgens de verdachten onderdeel uit hebben gemaakt van ontgroeningsrituelen.



De slachtoffers zeggen de misstanden destijds wel intern te hebben gemeld, maar daar werd volgens hen niets mee gedaan door de legerleiding. In 2014 verlieten ze het leger, om drie jaar later hun verhaal te doen in de media.



Naar aanleiding van die publicaties stelde het ministerie van Defensie een onderzoekscommissie in. Die was vorig jaar vernietigend over ‘Schaarsbergen’.