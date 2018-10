Live: Oss herdenkt spoorwegdrama

LIVEOSS - Oss herdenkt vandaag het spoordrama waar twee weken geleden vier kinderen bij om het leven kwamen en een kind en een begeleidster zwaargewond raakten. In Theater De Lievekamp is een herdenking voor genodigden. In het stadion van TOP Oss kunnen inwoners van Oss de herdenking volgen op een groot scherm. Volg de herdenking via dit liveblog.