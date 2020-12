LIVE | Politie voorkomt ‘feest met tientallen bezoekers’ in Groesbeek

Grote groep jongeren bestookt agenten met vuurwerk: oorsuizen

22:27 Twee politieagenten zijn donderdagmiddag door een grote groep jongeren bekogeld met vuurwerk in een weiland in Stroe. Een van de politiemensen hield daar oorsuizen aan over. De agenten doen aangifte van mishandeling. De recherche stelt een onderzoek in.