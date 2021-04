LIVE | Reserveringen stromen binnen, horeca kan niet wachten om open te gaan

We moesten er meer dan zes maanden op wachten maar vandaag is het dan zover: de terrassen mogen weer open. Ook winkelen hoeft niet meer op afspraak en de avondklok is verleden tijd. Wat zijn de gevolgen van deze stap? Gaan we vanmiddag massaal de stad in om te shoppen? Is er nog wel een tafeltje te krijgen op het terras? In ons liveblog houden we je op de hoogte.