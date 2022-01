LIVE | Restaurant Arnhem gesommeerd te sluiten, drukte in winkels, zorgen over versoepelingen

Wat moet ik doen tegen Whats­App-frau­de?

Jaarlijks trappen veel Nederlanders in WhatsApp-fraude. Je krijgt opeens een berichtje binnen van een zoon, dochter of vriend die dringend 1000 euro nodig heeft. Toevallig hebben zij ook nét een nieuw telefoonnummer. Je maakt het bedrag over en komt er later achter dat je appte met een oplichter. Wat kun je hiertegen doen?

14 januari